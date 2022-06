Zur Blütezeit Ende des 19. Jahrhunderts wurden in Deutschfeistritz 60.000 Sensen jährlich hergestellt. Die von Johann Pachernegg 1849 errichtete Anlage war so erfolgreich, dass die Werkzeuge sogar nach Übersee transportiert wurden. Bis 1984 war das Werk in Betrieb, danach schaffte es ein Kulturverein, das historische Andenken am Leben zu erhalten.