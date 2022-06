Einfach ist es für Veranstalter derzeit nicht, die Leute aus der mit Netflix und Handy beladenen Lockdown-Zone zu lotsen. Das merken derzeit sogar die sonst so ausgezeichnet gebuchten regionalen Theatergruppen. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Produktionen, die am Freitag mit einer Premiere in Dobl Fahrt aufnehmen.