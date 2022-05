Nächste Woche wird es in der Region nur so wimmeln von Mordermittlern, Tätern und Opfern – auch vier Orte in Graz Umgebung werden zum Tatort des Fine Crime Literaturfestivals, das von 30. Mai bis 4. Juni stattfindet. Heute in einer Woche – am Donnerstag, 2. Juni – wird in Premstätten, Hitzendorf, Gratwein-Straßengel und Frohnleiten ermittelt.