In den vergangenen beiden Jahren verdarb ein lästiges Virus der Freiwilligen Feuerwehr Thondorf die Feierstimmung. Mit zwei Jahren Verspätung wird nun aber das 100-Jahr-Jubiläum nachgefeiert – und zwar schon ab dem 6. Mai. Am Florianiplatz wurde ein (beheizbares) Festzelt aufgestellt, dort treten am Freitag (ab 18.30 Uhr) Alleinunterhalter Martin Leitinger und die volkstümliche Band Lauser auf. Vom Fußballplatz (wo die Gössendorfer Kicker gegen Großklein spielen) gibt es einen kostenlosen Shuttledienst zum Festgelände. Am 8. Mai steigt dann ein Frühschoppen mit viel Livemusik.