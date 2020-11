Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Feuerwehrübung in Zettling. Zuletzt gab es aber einen besonders tragischen Unfall mit drei Toten © FF Zetting

Der schreckliche Verkehrsunfall in Premstätten ist nach wie vor präsent: Drei junge Menschen kamen in der Nacht auf den 24. Oktober in einem brennenden Auto ums Leben. Eine Frau konnte von Ersthelfern noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug gezerrt werden, sie überlebte schwer verletzt. Einer der ersten am Unfallort war Gernot Pölzl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Zettling.