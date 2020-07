Facebook

Der Perchtenlauf in Rein findet heuer nicht statt © Danner

In fünf Monaten ist Weihnachten“, wird in den sozialen Medien schon vereinzelt gescherzt. Dass der Winter tatsächlich gar nicht so weit weg ist, wie man Ende Juli meinen möchte, zeigt sich im Corona-Sommer 2020 an folgender Tatsache: Schon jetzt werden erste, große Brauchtumsveranstaltungen im Herbst und Winter abgesagt.