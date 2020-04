Kleine Zeitung +

In Graz und Seiersberg In den Einkaufszentren sperren wieder alle Geschäfte auf

Am 2. Mai öffnen in den großen Einkaufszentren in Graz sowie in Seiersberg wieder alle Geschäfte. Zum Teil gibt es neue Shops und besondere Aktionen für die Kundinnen und Kunden. Ein Überblick.