Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ende März waren noch knapp 29.000 Frauen und Männer aus dem Raum Graz arbeitslos bzw. in einer Schulung, heute sind es um rund 3700 weniger. Der Grund: Handel und Gastronomie werden langsam wieder hochgefahren.

Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt: Stand heute (12 Uhr) hatten in den Bezirken Graz und Graz-Umgebung um rund 3700 Frauen und Männer mehr eine Arbeit als noch Ende März. Demnach waren Ende März exakt 29.857 Menschen ohne Job bzw. sie befanden sich in einer Schulung. "Teils fahren die Firmen wieder hoch, es wird wieder mehr Personal gebraucht", heißt es beim Arbeitsmarktservice. "Einen weiteren Schub wird es geben, wenn das Gastgewerbe wieder durchstartet." Zudem funktioniere die Kurzarbeit in zahlreichen Betrieben sehr gut.