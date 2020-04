Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Thondorf

Die Freiwillige Feuerwehr Thondorf rückte am Dienstagabend zu einem etwas außergewöhnlichen Verkehrsunfall an: Der Lenker eines Firmenfahrzeuges hatte die Baustelle bei der Raababachbrücke übersehen, die die zu diesem Zeitpunkt nur einspurig befahrbar war. Er war mit dem Pkw in einer gut halben Meter tiefen Aufgrabung gelandet.