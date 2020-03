Gratwein-Straßengel"Hörgas kann jederzeit wieder als Spital ans Netz"

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hörgas dient als Reserve © Gubisch

Derzeit befindet sich nur eine Person in Hörgas. Der Portier. Die früher liebevoll "Schwarzwaldklinik" genannte Klinik in Gratwein-Straßengel steht leer, das gesamte Personal wurde vor rund zwei Wochen ins LKH West beordert. Kages-Sprecher Reinhard Marczik stellt aber fest: "Hörgas könnte jederzeit wieder ans Netz gehen, denn die Ausstattung ist in Ordnung."