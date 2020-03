In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Martin Wieser © Preis

Die Lage ist prekär, in wenigen Stunden sind alle Geschäfte geschlossen. Auch Martin Wieser, Florist in Gratwein-Straßengel, schließt seine Pforten. "Das müssen wir jetzt alle tun. Aber wir müssen in dieser Zeit auch füreinander da sein - denn wenn jeder nur einem hilft, dann schaffen wir das."