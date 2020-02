In St. Radegund fand am Wochenende ein besonderer Blochzug statt. Morgen finden in Hart und Feldkirchen größere Faschingsfeste statt.

Beim Faschingstreiben in St. Radegund © St. Radegund

Der heurige Fasching biegt in die Zielgerade. Zuvor wartet mit dem Faschingsdienstag noch der Höhepunkt des närrischen Treibens. Schon am Faschingswochenende ging es rund um Graz bunt zu. In zahlreichen Orten gab es Umzüge und Faschingssitzungen. So machte man sich in den rund vierstündigen Faschingssitzungen in Frohnleiten über allerhand lustig.