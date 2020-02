Was wird aus dem Nahversorger Alois Siegl in St. Oswald und Gratwein? Die einen kündigen sein Ende an, er selbst lässt vom Krankenhaus aus ausrichten: „Alles ist möglich!“

2017: Alois Siegl vor seinem abgebrannten Lebensmittelgeschäft © Preis

Als er den Zebrastreifen überqueren wollte, wurde er von einem Auto angefahren. Alois Siegl liegt deshalb noch drei Wochen im Krankenhaus – still wird es allerdings nicht um ihn. Vor allem in St. Oswald nicht. Dort kündigte Bürgermeister Andreas Staude (SPÖ) via Kleine Zeitung nun das mögliche Ende von Siegls Nah&Frisch-Geschäft im Ortszentrum an. „Ein Vertrag läuft mit Jahresende aus“, sagt Staude. Bis dahin soll – als Ersatz – schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite ein weiteres Lebensmittelgeschäft entstehen. Die Unimarktkette ist im Gespräch.