Bauprojekt in St. Oswald ob Plankenwarth wurde vom Bürgermeister gestoppt. Am Wochenende krachte es plötzlich im Nachbarhaus.

Die Baustelle sorgt derzeit für Kritik © Preis

Die Schäden sind mit freiem Auge sichtbar – und sie werden angeblich täglich größer. Risse an den Wänden, Risse am Gehsteig. „Es hat den Anschein, als würde sich der gesamte Hang, auf dem sich unsere Wohnanlage befindet, in Bewegung setzen.“