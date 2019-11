28 Firmen und Institutionen stellten sich kürzlich bei der Berufsorientierungsmesse "Volltreffer Lehre" in Lieboch vor. Es gab auch eine hochkarätig besetzte Diskussionsrunde.

Lehrlingsmesse in Lieboch

Lehrlingsmesse in Lieboch © KK

In der Veranstaltungshalle in Lieboch fand dieser Tage die Berufsorientierungsmesse "Volltreffer Lehre" statt. Diese wurde von dem Gemeindeverband „Unteres Kainachtal“ (Lieboch, Lannach, Dobl-Zwaring, Haselsdorf-Tobelbad, St. Josef) sowie den Gemeinden Premstätten und Mooskirchen in Auftrag gegeben und von SOFA Soziale Dienste GmbH durchgeführt.