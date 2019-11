Im Rahmen der Aktion "Kultur am Zug" begleitete der Chor "Viva La Musica" Passagiere singend auf ihrer Zugreise. Zum Finale gab es mit der Jungfernfahrt des "ÖBB Cityjet Eco" eine ganz besondere "Zugabe".

Viva La Musica in der Eisenbahn

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Chor "Viva La Musica" sorgte für eine singende Zugfahrt © KK

Es ist 13 Uhr, wie die große Uhr an der Front des Grazer Hauptbahnhofs zeigt. Die ersten Schüler treten ihre tagtägliche Heimreise an. Die S-Bahn Richtung Spielfeld-Straß fährt auf Gleis 5 gerade ein. Alles läuft wie immer ab. Fast. Denn der 25-köpfige Chor "Viva La Musica" aus dem Raum Laßnitzhöhe nimmt an diesem Tag ebenfalls im Waggon Platz.