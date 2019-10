Der Flug eines Paragleiters endete am Sonntagnachmittag in den Baumwipfeln. Er wurde glücklicherweise nicht verletzt.

© FF St. Radegund

Glimpflich verlaufen ist glücklicherweise am Sonntag der Unfall eines Paragleiters am Schöckl verlaufen: Ein Mann ist am Nachmittag in den Baumwipfeln am Ostgipfel hängen geblieben. Er blieb unverletzt, konnte sich selbst befreien und zum Boden absteigen.