In der Mehrzweckhalle von Gratwein ging es am Wochenende wild zu. Aus der ganzen Steiermark trafen sich Vereine, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Wilde Maskenwelt © Preis

Der Andrang war wieder enorm, die Ausstellung um eine Spur größer als im letzten Jahr. Die Maskenschau rund um Krampus und Co ließ in der Gratweiner Mehrzweckhalle erahnen, was hierzulande in den nächsten Wochen los sein wird.