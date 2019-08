Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) yanlev - stock.adobe.com

Wer weiß am besten, was junge Bürgerinnen und Bürger wollen? Die Antwort ist erschreckend einfach: Denn am besten kennen sich die Jugendlichen selbst! Darum haben die drei Gemeinden Gratkorn, Kumberg und Thal beschlossen, ihnen eine Stimme zu geben. Unterstützt werden sie dabei vom gemeinnützigen Verein „beteiligung.st“, der „Fachstelle für Kinder-, Jugend- und BürgerInnenbeteiligung“.