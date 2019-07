Facebook

© Reisinger

Hinter der Pfarre blüht und gedeiht es ordentlich: Wildblumen und Kräuter schießen in die Höhe, ohne dass ein Rasenmäher ihnen in die Quere kommt, es summt und brummt überall. Der kleine Abhang an der Mauer ist ein Traum für Insekten aller Art - und ein Teil des Artenschutzprojektes in der Gemeinde. Vor allem Wildblumenwiesen seien extrem wichtig, erklärt Johann Preitler, der dem Umweltausschuss in Gratkorn vorsitzt. "Hier wird nicht nur Futter für die Insekten geschaffen, sondern auch Feinstaub besser gebunden." Ein wichtiger Punkt für den IGL-Ort.