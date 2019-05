In Gratwein-Straßengel, Mureck, Graz-Gries und Friedberg kündigt die GKK vier weitere Gesundheitszentren für die Steiermark an.

GKK-Obmann Josef Harb © ballguide/Großschädl

GKK-Obmann Josef Harb teilte am Montag mit: "Noch heuer werden vier weitere Gesundheitszentren dazukommen - und zwar in Gratwein-Straßengel, Mureck, Graz-Gries und Friedberg als Außenstelle der Primärversorgungseinheit Joglland in Vorau."