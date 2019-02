Anton Weber aus Dobl-Zwaring war 25 Jahre lang an der Gemeinde-Spitze. Jetzt will er das Dorfleben genießen.

Anton Weber, Dobl-Zwaring © KLZ/Kanizaj

In einem Monat ist es so weit: Anton Weber legt sein Amt nach 25 Dienstjahren nieder – der Bürgermeister von Dobl-Zwaring übergibt an Nachfolgerin Waltraud Walch.