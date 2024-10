Am Freitagnachmittag gegen 14.20 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Auto auf der Grottenhofstraße Richtung Westen. An der Kreuzung mit der Straßgangerstraße wollte er nach rechts in Richtung Norden abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 42-jähriger Grazer mit seinem Fahrrad auf der Grottenhofstraße in dieselbe Richtung und wollte an der betreffenden Kreuzung geradeaus fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Zeugen gesucht

Die Aussagen der Unfallbeteiligten stimmen nicht überein, weshalb Zeugen des Vorfalls ersucht werden, sich mit der Verkehrsinspektion 1, 059133/65 4110, in Verbindung zu setzen.