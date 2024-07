Gleich zwei Mal rückte die Feuerwehr in Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) am Freitag und am Samstag aus, um umgekippte Traktoren zu bergen. In beiden Fällen waren die Unfälle relativ glimpflich ausgegangen, eine Person wurde allerdings verletzt.

Am Samstagnachmittag lautete das Alarmstichwort „T10 Verkehrsunfall mit vermutlich eingeklemmter Person“: Ein Traktor war auf einer Böschung umgekippt und seitlich zu liegen gekommen. Eingeklemmt war die Person glücklicherweise doch nicht: Sie hatte sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Traktor befreien können. Für die Feuerwehr galt es, Brandschutz aufzubauen und den Traktor wieder aufzustellen.

Am Freitag hatte sich ein Traktor sogar mehrfach überschlagen © Freiwillige Feuerwehr Kumberg

Einen Tag zuvor, ebenfalls am Nachmittag, wurden die Kumberger zu einer Traktorbergung mit verletzter Person alarmiert. Hier war der Traktor nicht nur auf einer Böschung gekippt, er hatte sich auch mehrmals überschlagen und war letztendlich auf der Seite zu liegen gekommen. Die verletzte Person konnte sich aber noch selbstständig aus dem Traktor befreien. Die Feuerwehr sicherte den Traktor mittels Greifzug, stellte ihn auf und barg ihn anschließend, wobei man von einem Teleskoplader unterstützt wurde.