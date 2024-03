Auf der L 369, der Vasoldsbergstraße, gehen die Sanierungsarbeiten los. 900.000 Euro nimmt das Land Steiermark dafür in die Hand. Der Verkehr wird bis August wechselweise angehalten.

Die Baumaschinen haben in der Marktgemeinde Vasoldsberg (Bezirk Graz-Umgebung) Stellung bezogen: Bis voraussichtlich Anfang August wird nun ein Sanierungsvorhaben an der L 369 (Vasoldsbergstraße) abgewickelt. „Abgesehen von eineinhalb Kilometer Fahrbahn werden auch drei kleinere Rutschungen in dem Abschnitt saniert“, informiert Verkehrsreferent und LH-Stellvertreter Anton Lang dazu: „In Summe investieren wir knapp 900.000 Euro.“

Die Sanierung der drei Rutschungen (Gesamtlänge: rund 155 Meter) startet bergseitig mit der Verlegung von Tiefendrainagen. Projektleiter Robin Wenzel von der A16, Verkehr und Landeshochbau, erklärt dazu: „Talseitig wird dann in den Rutschungsabschnitten die gesamte Fahrbahn abgetragen, um Stütz- und Drainagerippen zur Sicherung herstellen zu können. Danach erfolgt der komplette Fahrbahnaufbau.“ In Summe werden 91 Meter Stützrippen, 80 Meter Holzpiloten, 63 Meter bewehrte Erde-Konstruktion und 100 Meter Tiefendrainage hergestellt.

L 369: In Vasoldsberg starten Sanierungsarbeiten © Land Steiermark

Das Baufeld beginnt bei km 5,060 und endet bei km 6,540. Im Zuge der Sanierung wird nach dem Abfräsen des Bestandes der Unterbau mit Zement stabilisiert und eine neue Fahrbahn asphaltiert (zwölf Zentimeter Trag- und drei Zentimeter Deckschicht).

Während der gesamten Bauzeit steht im aktuellen Bauabschnitt immer ein Fahrstreifen zur Verfügung, der Verkehr wird wechselweise durch provisorische Ampeln angehalten.