Freitagnachmittag ging bei der Feuerwehr Graz ein Notruf ein: In einem Mehrparteienwohnhaus in der Eggenberger Seidenhofstraße war ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, waren keine Personen mehr in der brennenden Wohnung. Durch Rauchmelder waren sie rechtzeitig gewarnt worden. Aber, so die Information für die Feuerwehrleute, zwei Katzen würden sich noch in der Wohnung befinden.

Unter schwerem Atemschutz nahmen die 23 Feuerwehrleute die Löscharbeiten und die Tierrettung in Angriff. Der Brand konnte rasch gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Bei zwei Kindern und einer Frau musste Erste Hilfe geleistet werden.

Die beiden Katzen hatten sich in der verwinkelten Dachwohnung verkrochen, schlussendlich konnte die Feuerwehr aber auch die beiden Vierbeiner unter einer Couch entdecken, eine Nachbarin kümmert sich um diese vorerst. Insgesamt ist ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden.