In Hirtenfeld kam es am Donnerstag zum Brand eines Einfamilienhauses. Die 86-jährige Hausbesitzerin gab gegenüber der Polizei an, dass sie den Holzofen eingeheizt hatte und danach das Haus für gut 20 Minuten verließ, um weiteres Brennholz zu holen. Als sie wiederkam, seien ihr bereits dichte Rauchschwaden aus dem Haus entgegengekommen.

Die Feuerwehr sowie die Polizei wurden daraufhin von der Enkelin der Frau, die im Nachbarhaus wohnt, alarmiert. Gegen 13 Uhr traf die Polizei am Brandort ein, die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften zu diesem Zeitpunkt schon mit Löscharbeiten beschäftigt.

Gegen 16.00 Uhr wurde von der Feuerwehr „Brand aus“ gemeldet, jedoch dürften die Arbeiten noch bis in die Nacht andauern, da die Gefahr einer Wiederentzündung bestehe. Von der Polizei heißt es, dass der Dachstuhl abgetragen werden müsse. Die 86-Jährige wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in das LKH Graz eingeliefert.