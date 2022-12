Früher war der Kreuzwirt bekannt für seine Buchteln. Wer einmal die Steigung über die Hochstein- und die Saumgasse gemeistert hatte, gönnte sich einen der herrlichen Mehlspeisentürme (auf Wunsch im Vanillebad). Früher, das ist schon fast nicht mehr wahr, denn nach einem halben Jahrhundert liebevoll gelebter Gastlichkeit der Familie Temmel stand der solitäre Bau am Rosenberg rund zehn Jahre leer.

Vor zwei Jahren eröffnete der Kreuzwirt nun nach behutsamer Revitalisierung neu und wer das Betreiberehepaar Gauster („dreizehn“) aus Graz kennt, kann sich sicher sein, dass hier mit erstklassigen Produkten gearbeitet wird. Das Brot und die Ravioli kommen aus der Innenstadt (Bäckerei Edegger-Tax, Pastaria), der Rest stammt aus nahen Partnerbetrieben.

Annemarie und Michael Gauster © Gauster

Um den urigen Charakter der Wirtsstube zu unterstreichen, wird vor allem auf traditionelle Gerichte gesetzt. Bei Themenabenden (z. B. Trüffel) und beim Menü (5 Gänge, 89 Euro) zeigen sich aber die Synergien mit dem eleganten Stammhaus am Franziskanerplatz.

Reichlich bestückt dampft die Hochzeitssuppe mit Frittaten, Grießnockerl und Fleischstrudel im Teller (6,50 Euro). Das gefällig gehackte Beef Tatar mit Knusperbackerbsen ist wie in der Innenstadt erstklassig (16 Euro). Gut abgeschmeckt kommt der Vogerlsalat mit Speck, Ei und Croutons (klein 6,50 Euro) auf den Tisch. Die Panier vom Wienerschnitzel (Schwein, 12,90 Euro) wird, wie in der Karte versprochen, in der Pfanne souffliert und wölbt sich schön über dem Fleisch. Eine doppelte Portion Preiselbeeren muss sein, wenn außerdem mit einem saftigen Backhendl (halbes, 14 Euro) ohne Haut aufgewartet wird. Zu Gebackenem wählt man klassisch Erbsenreis, Petersilienerdäpfel oder Erdäpfelsalat.

Krönender Abschluss: Süßes aus Mohn, Maroni und Zwetschken © Pichler

Mit dem löffelmürben Tafelspitz (21,90 Euro) hätte auch Kaiser Franz Josef seine Freude gehabt. Zum Schluss noch eine auf Spekulatius dressierte Mohnmousse mit Zwetschken und der Gusto auf die Buchteln von damals ist gezähmt.

Kreuzwirt am Rosenberg Graz: Kontakt und Öffnungszeiten

Kreuzwirt am Rosenberg, Saumgasse 39, 8010 Graz

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag: 12-22 Uhr (Küche bis 21 Uhr), Sonntag: 12-18 Uhr (Küche bis 17 Uhr)

Kontakt: Tel. (0316) 676 458

essen@kreuzwirtamrosenberg.at

kreuzwirtamrosenberg.at