Ciao San Pietro, hallo ORF! Acht Jahre lang hat Andreas Frühwirth erfolgreich als Küchenchef beim Italo-Lokal in St. Peter gearbeitet, nun zieht er weiter. „Ich übernehme ab 1. Oktober die Küche in der ORF-Kantine und bekoche dort die Mitarbeiter mit gesundem, regionalem Essen“, sagt Frühwirth, der sich als Papa zweier kleiner Kinder jetzt etwas familienfreundlichere Arbeitszeiten gönnt – aber damit als "Der Frühwirth" auch einen Schritt in die Selbstständigkeit wagt. „Es wird auch Kochkurse, Catering und Grill-Events geben – die ORF-Terrasse ist dafür perfekt.“ Der Abschied von San Pietro ist dem engen Freund von Andreas Gabalier – der Volks-Rock’n’Roller widmete ihm sogar einen Song und beide tragen das gleiche Tattoo am Wadl – nicht leicht gefallen. „Wir sind über die Jahre Freunde geworden“, sagt er über die Familie Urban.