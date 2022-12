Meine Herren, wie schaut die Buchungslage für Weihnachtsfeiern in Zeiten wie diesen aus?

GEORG LEITNER: Wir sind fast ausgebucht, nach der Coronapause feiern viele wieder. Aber wir merken schon, dass es nicht immer die exorbitante Party ist und der Personenkreis oft kleiner ausfällt.

STEPHAN PENSOLD: Bei unseren Coffeeshops dreht sich da mehr alles um die Ballsaison. Um ums Brunchen am Morgen danach. Hier sind auch wir sehr gut gebucht.

Wie spüren Sie die Teuerungen im Einkauf? Und wie viel geben Sie an die Gäste weiter?

GEORG LEITNER: Dass Speiseöl in die Höhe schießt, wissen eh alle. Aber auch Fleisch wird teurer, weil das Futter für Tiere teurer wird. Von daher ist ein Schnitzel der Hammer: Würde ich die Teuerung weitergeben, müsste es 25 Euro kosten. Stattdessen kostet jetzt das reine Schnitzel bei uns um einen Euro mehr, dafür bieten wir die Beilagen, die gar nicht jeder Gast will, separat an. Und generell werden wir jetzt besser ausweisen, wie so ein Preis zustande kommt.

STEPHAN PENSOLD: Ich müsste den Kaffee um den doppelten Preis verkaufen. Allein die Milch ist seit Jänner sechs Mal teurer geworden. Von den Containerpreisen für Kaffeebohnen ganz zu schweigen. Wir erhöhen die Preise aber nur moderat, um zehn bis 30 Cent. Aufgrund unserer Erfahrung und Größe können wir insgesamt leichter kalkulieren.

KARL PICHLMAIER: Ich versuche, beim Einkauf zu reagieren. Ich besorge mir Produkte direkter beim Produzenten oder beim Bauern. Da weiß ich dann, dass die Qualität stimmt, und ich komme günstiger davon, weil ich mir den Zwischenhandel erspare. Als Wirt eines Beisls weiß ich bei den Gästen, wo der Schuh drückt. Da bleibt nicht immer Zeit, auf das eigene Schuhdrücken zu achten.

Suchen auch Sie verzweifelt Personal so wie viele Kolleginnen und Kollegen?

GEORG LEITNER (lacht): Verzweifelt nicht, aber intensiv. Es gibt halt nur mehr wenige, die selbst für gutes Geld im Gasthaus arbeiten wollen.

KARL PICHLMAIER: Das ist wie bei der Teuerung: Ich stehe selbst in der Küche und arbeite mit meiner Frau. Jetzt halt ein Alzerl mehr.

Von der Raucherregelung über Covid-Verordnungen bis zur Heizstrahlerdebatte: Warum hat die Politik laufend die Gastronomie „in der Ziehung“?

GEORG LEITNER: Weil sich halt die meisten Leute in ihrer Freizeit bei uns aufhalten. Aber es kommt alle paar Monate was Neues. Da würden wir uns einfach Klarheit und Planbarkeit wünschen.

STEPHAN PENSOLD: Und dass die Regeln für alle gelten, das war ja nicht immer der Fall.

Wohin entwickelt sich nun die Gastronomie?

GEORG LEITNER: Auf der einen Seite wird es die Selbstbedienungsschiene geben und auf der anderen Seite Gäste, die Qualität wie Topservice zu schätzen wissen. Und sich so etwas leisten wollen und auch können.