Eines der ältesten Gasthäuser von Graz, das lange Zeit leer stand, hat wieder eine Zukunft: Bardh Bakalli, als Herr über den Würstelstand "Wilding" am Dietrichsteinplatz mittlerweile eine Kultfigur im Grazer (Gastro-)Nachtleben, übernimmt zusätzlich den früheren "Schanzlwirt" in der Nähe des LKH. Seit wenigen Tagen kündigen auch erste provisorische W-Logos vor Ort den Neustart an – und damit die Ablöse jenes Teams, das zuletzt in diesen Räumen das vietnamesische Lokal "Tonkin" führte.