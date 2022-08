Sommer = Sonne = Urlaub. Diese Gleichung mag für viele von uns stimmen, bei Markus Schaffer geht diese Rechnung nicht ganz auf - noch dazu enthält sie in seinem Fall so manche Unbekannte: Wie bereits berichtet, übernimmt der Chef des Lokals "Thomawirt" in der Grazer Leonhardstraße ja auch den lange Zeit leer stehenden Gastrobereich bei Wein&Co am Joanneumring. Doch auch wenn aus dem geplanten Start schon Anfang September nichts wird ("Wie so viele andere in diesen Zeiten kämpfen auch wir ein wenig mit Lieferschwierigkeiten") - Schaffer freut sich auf den Neustart, den er ein paar Wochen nach hinten verlegte.