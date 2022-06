Die nächste schlechte Nachricht aus der Grazer Gastroszene: Gerade erst hat der Vietnamese Tonkin bekannt gegeben, dass er nach nur zweieinhalb Jahren schon wieder schließt. Nun das nächste Aus: Das Kult-Pub "Baltimore", das seit 25 Jahren ganz zentral am Mariahilferplatz untergebracht ist und von dieser Außenposition aus den Aufschwung des Lendviertels mitgemacht hat, sperrte am gestrigen Freitag für immer zu. "Nur am Samstag ist noch für einen Tag geöffnet, damit wir uns von den Stammgästen verabschieden können, und dann war's das", sagt Wolfgang Trummer, selbst seit 46 (!) Jahren in der Gastronomie tätig.