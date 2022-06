In Kürze ist es endlich so weit und die Gäste des Shops von Wein&Co in Graz erhalten wieder eine feste Unterlage: Denn während der Verkauf von edlem "Traubensaft" am Joanneumring nie pausierte, stand die dazugehörige Bar samt Gastgarten wiederholt leer. Zuletzt scheiterte der vor zwei Jahren versuchte Neustart - wohl auch pandemiebedingt.