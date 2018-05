Facebook

Endlich wieder Sonne! © Jürgen Fuchs

16.29 Uhr: Was braut sich da zusammen?

Foto © Knes

Ob so ein Tornado in seiner Entstehung aussieht? Wahrscheinlich nicht. Außerdem wäre dann hier in der Redaktion jetzt einiges los. Dennoch war es eine spektakuläre Wolkenformation, die sich bei diesem WC-Besuch geboten hat. Auch wenn es am Foto nicht ganz so rüberkommt.

13.08 Uhr: Knurrender Protest

Jeder kennt es, der mittägliche Hunger ist da und macht im Moment keine Anstände, zu verschwinden. Kein wunder, seit über einer Stunde verhindern diverse Umstände das heiß ersehnte Mittagessen. Da das akustische Level heute aber relativ gering ausfällt, ist das Knurren des Magens bereits deutlich hörbar. Sein Protest ist endlich erfolgreich: Mahlzeit!

10.49 Uhr: Rollerbladen 2.0

Wenn man an einem frühsommerlich-schönen Tag wie diesem aus dem Fenster schaut und ein wenig sportlich veranlagt ist, hofft man, dass das Wetter hält und man sich nach Feierabend noch ein bisschen bewegen kann. Unser Tipp:

Ein Beitrag geteilt von Get In On The Joke (@asphaltposerclub) am Mai 27, 2018 um 6:07 PDT

8.30 Uhr: Sonniger Wochenstart

Eine neue Woche beginnt und selbst, wenn der Montag bei vielen nicht auf der Top-5-Liste der beliebtesten Wochentage steht, kann man sich freuen auf neue Möglichkeiten, neue Begegnungen und Erlebnisse. Ein Bonus: Die Sonne scheint und die Vogerl zwitschern. Guten Morgen!

