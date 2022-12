Ab Ostern 2023 wird die Burenstraße in Eggenberg zur Großbaustelle: Die Holding Graz tauscht Schienen aus, vor allem aber erweitert sie die Wendeschleife bei der Endhaltestelle der Linie 7. Gesamtkosten dafür: drei Millionen Euro. Die Stadt investiert zusätzlich 1,8 Millionen Euro in die Verbesserung des öffentlichen Raumes, pflanzt Bäume und markiert Mehrzweckstreifen für Radfahrer. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) bringt das entsprechende Stück am Donnerstag in den Gemeinderat.