In der Pflege geht Graz ab Jänner neue Wege. Wie im Burgenland schon seit 2019 praktiziert, stellt die Stadt in einem Pilotversuch 15 pflegende Angehörige an. 700.000 Euro nimmt die Stadt in die Hand, um das neue Modell ein Jahr lang zu erproben. Wie bereits berichtet, hofft man langfristig darauf, dass das Land den Ball aus Graz ausnimmt, den Modellversuch steiermarkweit ausrollt - und finanziert.