Die Suche nach einem Standort für ein zweites Grazer Fußballstadion ist die erwartet harte Nuss. Bekanntlich möchte ja der SK Sturm die Merkur-Arena in Liebenau kaufen, die Stadt soll dann dieses Geld in ein zweites Stadion für den GAK investierten. Aber wo? Eben erst schied Weinzödl ob des Wasserschutzgebietes aus – nun schaut es auch beim ASKÖ-Stadion in Eggenberg als mögliche neue GAK-Heimatfinster aus. Das habe ein gemeinsamer Lokalaugenschein ergeben, bestätigen ASKÖ-Präsident Gerhard Widmann und GAK-Vizeobmann Matthias Dielacher der Kleinen Zeitung. Vor allem die ASKÖ-Struktur mit über 40 Vereinen sowie die Leichtathletikanlage „lassen einen Stadionbau hier nicht zu“, so Widmann. Dielacher seufzt: „Es stimmt, es geht nicht. Man kann nichts erzwingen.“