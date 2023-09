"Wir ermutigen die Kinder, Nein zu sagen", erklärt Günther Ebenschweiger den Ansatz, den das Grazer Zentrum für Gewaltprävention mit dem Projekt "Mein Körper gehört mir!" verfolgt. Seit 2001 stellt der Verein entsprechende Workshops für Kinder in den 3. und 4. Volksschulklassen in ganz Österreich auf die Beine. Heuer hat Ebenschweiger, der als Ex-Polizist seit mehr als dreißig Jahren in der Gewaltprävention tätig ist, die ehrenamtliche Führung des Vereins in die Hände seiner Tochter Anja gelegt.