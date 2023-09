Es sind zwei beschlossene Bebauungspläne aus dem Grazer Bezirk Puntigam, die das Land derzeit prüft. Eines davon ist das ehemalige Ackern-Areal unterm Brauhaus Puntigam, auf dem unter anderem gerade die neue Zentrale des Roten Kreuzes entsteht. Der zweite ist nur einen Steinwurf entfernt und ermöglicht den Bau von rund 300 Wohnungen.

Nach einer Aufsichtsbeschwerde durch Aktivbürger und den Bezirksvorsteher Helmuth Scheuch (ÖVP) ist nun das Land am Zug. Die Kritik: „Es gibt keine Verkehrslösung. Die Straßen sind jetzt schon am Limit“, so Scheuch.