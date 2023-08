Eine Superzelle mit Unmengen von Blitzen war am Freitagabend über die Steiermark gezogen. In Graz hat offenbar ein Blitz eine Oberleitung getroffen, wie es am Abend seitens der Holding-Graz-Linien hieß: Das führte dazu, dass die Straßenbahnen kurz vor 23 Uhr komplett ausfielen. Die Stromversorgung am Jakominiplatz war kollabiert, der Straßenbahnverkehr in Graz musste komplett eingestellt werden.

In der Herrengasse standen die Straßenbahnen hintereinander im Stau und konnten nicht weiterfahren. Für alle Linien wurden Ersatzbusse organisiert. Die Nightlines fuhren wie geplant.

Auch die Straßenbeleuchtung war ausgefallen: So zeigen sich etwa der Opernring und die Klosterwiesgasse stockdunkel.

Gegen 0.20 Uhr wurde die Stromversorgung wieder hergestellt, die Straßenbahnen konnten in die Remise fahren.