Herr Hohensinner, Ihr politisches Engagement hat einst bei der Schülerunion begonnen. Was würden Sie heute rückblickend Ihrem jugendlichen Ich raten, dem 16-jährigen Kurt?

kurt hohensinner: Sich nicht nur auf die Schule zu konzentrieren. Mich haben damals Vereine unheimlich geprägt, die Pfadfinder oder eben die Schülerunion. Und da hab ich viel gelernt, gerade bei der sozialen Kompetenz, was in der Schule nicht so ein Thema war.