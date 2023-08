Am Mittwochvormittag kam es in Graz Eggenberg zu einem Brand in einer Wohnung. Ein achtjähriges Mädchen konnte aus der Wohnung gerettet werden.

Gegen 9 Uhr früh kam es in Graz Eggenberg zu einem Brand in einer Wohnung aufgrund von aufgestelltem Kochgut. Der Vater hatte sich während des Kochens aus der Wohnung ausgesperrt. Seine 8 Jahre alte Tochter, sowie das am Herd stehende Kochgut verblieben jedoch in der Wohnung.