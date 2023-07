"Leider erwartbare Konsequenz!", lautet der Betreff des Briefes, der Anfang Juli an Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) adressiert war. Die Absenderin schreibt, dass ihre Familie bereits in dritter Generation ein Haus in der Zinzendorfgasse besitzt – und jetzt kündigt ein "jahrelanger Mieter unter Verweis auf die nun geplante Streichung aller Parkplatzmöglichkeiten". Die Hausbesitzerin macht sich Sorgen, "wie und wann es wohl gelingen wird, unter der gegebenen Situation einen neuen Mieter zu finden".

So steht es in dem Brief, der via großen Mail-Verteiler von Anrainern, die gegen die Umgestaltung sind, nun öffentlich wurde. Im Büro Schwentner bestätigt man das Schreiben, eine Antwort sei mittlerweile per Post unterwegs. Man nehme das natürlich ernst, "wir haben immer gesagt, dass wir das Projekt Begegnungszone Zinzendorfgasse ein Jahr lang evaluieren und dann entscheiden, wie es weitergeht". Wobei Schwentner überzeugt ist, dass "die neue Aufenthaltsqualität sich positiv für die Gasse" auswirken werde.

Friseur-Filiale "Schnittig" schließt, aber wegen fehlendem Personal

Beim Mieter, der auszieht, handelt es sich um den Frisör Schnittig. "Ja, wir schließen", bestätigt Franz Musyl gegenüber der Kleinen Zeitung, "aber vor allem, weil wir kein Personal finden." Mit den weggefallenen Autoparkplätzen habe er persönlich zwar auch keine Freude, für das Geschäft sei das aber "nicht das Thema".

Und Musyl bleibt auch weiterhin in der Zinzendorfgasse aktiv. Schräg gegenüber der Schnittig-Filiale betreibt er ein weiteres Friseurgeschäft: eine Filiale von Hairhunter.