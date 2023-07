Die Grazer Berufsfeuerwehr wurde am Sonntag in den frühen Abendstunden zu einem Einsatz in die St. Veiter Straße gerufen: Dort stand eine Sauna, die in einer Hütte im Garten untergebracht war, im Vollbrand. Bereits auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte eine Rauchsäule.

Das Feuer konnte mittels zwei sogenannten C-Rohren aber rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Lösch- und Sicherungsarbeiten waren in wenigen Minuten abgeschlossen, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr.

Der Brand dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Defekt an der elektrischen Anlage ausgegangen sein. Personen kamen keine zu Schaden.