Die Berufsfeuerwehr Graz wurde am Samstagmorgen gegen vier Uhr wegen eines Gebäudebrands am Sonnleitenweg in Mariatrost alarmiert. Bereits bekannt war, dass sich das Gebäude in Vollbrand befindet und sich keine Personen darin aufhalten. Es konnte jedoch nur ein Löschfahrzeug in der Nähe des Hauses positioniert werden, da die Einfahrt äußerst schmal und auch steil ist.

© BF Graz

Daher wurde der Brand mithilfe zweier sogenannter C-Rohre gelöscht. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte "Brand aus" gemeldet werden. Im Einsatz waren sieben Fahrzeuge mit 28 Mann, das Rote Kreuz sowie die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Die Schadenshöhe dürfte sich zumindest auf über 200.000 Euro belaufen. Kriminalisten des Landeskriminalamtes Steiermark konnten mittlerweile gemeinsam mit einem Brandsachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung in Steiermark die Brandursache ermitteln. "Der Brand dürfte durch elektrische Energie in Form eines defekten Akkus oder einer defekten Leitung bzw. eines defekten Gerätes ausgelöst worden sein", heißt es von der Polizei.