Mehr Grün, mehr hochwertigen Aufenthaltsraum und Erfrischung soll der Umbau des öffentliche Raum am Sigmundstadl - jener Straße, die im Grazer Bezirk Lend die Volksgartenstraße und die Keplerstraße verbindet - bringen. 523.000 Euro nimmt die Stadt Graz in die Hand, um den kleinen dreieckigen Platz bei der Keplerstraße mit neuen Bäumen, breiteren Gehwegen, Sitzgelegenheiten und einem Trinkbrunnen zu verschönern.

Am 10. Juli gehen die Umgestaltungsarbeiten im Auftrag der Stadtbaudirektion los und in zehn Wochen sollen der Platz Sigmundstadl/Keplerstraße sowie die verbreiterten Gehwege im westlichen Teil des Sigmundstadls fertig sein. Im Herbst werden schließlich am Platz drei neue Bäume - ein Gingko, zwei Ulmen - gepflanzt, der Trinkbrunnen und die neuen Sitzbänke aufgestellt, die die alten Sitzgelegenheiten ersetzen.

© achtigzehn

Weitere acht neuen Ulmen kommen im Straßenbereich Sigmundstadl dazu, beim Radweg in der Keplerstraße wird ein Baum versetzt, drei bestehende aus Sicherheitsgründen ersetzt sowie zwei neue Zürgelbäume gepflanzt. Mehr Platz und mehr Grün solle "nicht nur unser Stadtbild maßgeblich verschönern, sondern auch zu einem angenehmeren und nachhaltigeren Lebensumfeld beitragen", meint Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne).

Die Arbeiten an den 1.600 Quadratmetern Straßenfläche - davon 540 am Platz selbst, 720 am Sigmundstadl sowie 550 am Radweg und am Grünstreifen in der Keplerstraße - finden in der Regel von 7 Uhr bis 18 Uhr statt. Während der Arbeiten ist der Sigmundstadl für Pkw, Lkw und Radfahrerinnen und Radfahrer nur von der Volksgartenstraße in Richtung Keplerstraße befahrbar. Dasselbe gilt für die Zufahrt zu Garagen. Für Fußgängerinnen und Fußgänger kann es zeitweise zu Behinderungen kommen.