Rechtzeitig vor dem Sommerreiseverkehr wird der Plabutschtunnel auf Herz und Nieren und Sicherheitseinrichtungen geprüft – und zu diesem Zweck mehrere Nächte hintereinander stets von 20 Uhr abends bis 5 Uhr früh gesperrt. Das passiert zum einen in dieser Woche ab heute, Montag, bis inklusive in der Nacht auf Freitag, und zum anderen in drei aufeinanderfolgenden Nächten von 3. bis 6. Juli. In diesen Zeiten wird der Autoverkehr stets über das Grazer Stadtgebiet umgeleitet. Ebenfalls ab heute kommen zu laufenden Großbaustellen zwischen Triester Straße, Neutorgasse und Heirnichstraße in Graz auch Aushubarbeiten in der Stiftingtalstraße 63-65 hinzu – eine Spur wird gesperrt.