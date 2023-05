Die Mischkulanz aus Mathematik und Soziologie startet am 15. Mai: Denn ab diesem Montag - und bis Ende Juni - können Grazer Mamas und Papas durch Mitarbeiter der Stadt berechnen lassen, wie viel sie für die Betreuung ihrer Kinder bezahlen müssen. Für das Jahr 2023/24 in Krippen, Horten, Kindergärten und für die Nachmittagsbetreuung an Schulen.