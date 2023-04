Man nennt das wohl "ein Schäuferl nachlegen": Erst am Mittwoch präsentierte die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) jene Ziele der Stadt, mit deren Hilfe man bis zum Jahr 2030 "klimaneutral" sein will. Zu den größten Vorhaben dabei zählen große Photovoltaikanlagen. Am Tag danach nennt Schwentner nun weitere Ziele - auf jenem Weg, der Grazerinnen wie Grazer zum kompletten Umstieg bewegen soll. Hier lautet das wichtigste Vorhaben wie folgt: "Im Jahr 2040 sollen 80 Prozent aller Wege zu Fuß, mit dem Rad oder Bus und Bahn zurückgelegt werden!". Noch am Mittwoch sei darüber der städtische Ausschuss für Verkehr, Stadt- und Grünraumplanung informiert worden.